Театр Маяковского приехал в Петрозаводск с 350-летней пьесой

Московский академический Театр имени Владимира Маяковского привез в Карелию спектакль «Школа жен» по пьесе Мольера 1662 года. Об этом артисты рассказали в ходе пресс-конференции перед выходом на сцену.





Творческий коллектив в рамках гастролей выступит на сцене Музыкального театра Карелии в Петрозаводске. Актуальность пьесы сохраняется, уверен артист Роман Фомин, который исполнил роль Алена, слуги главного героя спектакля Арнольфа.





«Сам материал, он небольшой по объему, легкий, он о вечном, о любви. И, что самое главное, наш спектакль тоже проверен и временем, и зрителями», — добавил он.





Премьера спектакля «Школа жен» прошла в апреле 2021 года. Постановка стала номинантом на премию «Золотая маска» в 2022-м в нескольких номинациях.





Гастроли театра в Карелии продлятся два дня. Артисты будут выступать с 6 по 7 мая.









Фото: YouTube