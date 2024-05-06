В Бишкеке прошла премьера «Короля Лира» выпускника ГИТИСа Хисамиева

Премьера «Короля Лира» в постановке выпускника ГИТИСа Андрея Хисамиева состоялась в Бишкеке. Об этом рассказали в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что Хисамиев окончил режиссерский факультет вуза.





«И это была не просто очередная постановка выпускника ГИТИСа. Спектакль — осуществление мечты народного артиста Кыргызстана Турусбека Жумалиева», — говорится в публикации министерства в Telegram-канале.





В свое время он окончил ГИТИС и хотел, чтобы к его юбилею выпускник режиссерского факультета поставил для него «Короля Лира», отметили в ведомстве. Однако было одно условие: поставить так, как захочется молодой фантазии режиссера.





Команда вуза сделала мечту реальностью. Одним из гостей на премьере стал министр культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал