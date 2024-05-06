В Москве пройдет IV Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Четвертый Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров начнется в Москве 16 мая. Об этом «Культуре» сообщила представитель театрального PR-агентства «Три сестры».





Темой предстоящего фестиваля станет театр будущего: новые имена, тренды и возможности. Его участник, главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти уверен, что будущее стоит за диалогом творца и менеджера.





«Сцена не место для импровизации. Все нужно продумать заранее. Может быть, я так считаю, потому что музыкальный театр, в котором я работаю, самый дорогой в производстве, и это учит грамотному планированию и расчету», — сказал он.





В пример режиссер привел спектакль «Маяковский», который обошелся создателям в 90 миллионов рублей. Однако постановка окупилась за сезон. По словам Франдетти, это произошло, во многом, благодаря расчету продюсеров.





Из зарегистрированных в России 1300 театров, в Вахтанговском фестивале участвуют 396. Творческие коллективы пришлют своих представителей 68 регионов в Москву в мае. Очно и онлайн в фестивале примут участие 50 тысяч менеджеров. Продлится мероприятие до 20 мая.









Фото: Театральное PR-агентство «Три сестры»