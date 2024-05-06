В Красноярске книжный фестиваль в честь Астафьева посетили 10 тысяч человек

06.05.2024

В Красноярске книжный фестиваль в честь Астафьева посетили 10 тысяч человек
В Красноярске с 3 по 5 мая прошел «Книжный фестиваль на Енисее», который посетили более 10 тысяч человек. Событие было приурочено к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева.

На фестиваль приехали более 40 издательств, которые привезли около 50 тысяч книг.

«Продали две трети от этого количества», — передает ТАСС слова организатора фестиваля Юлии Шубниковой.

В рамках фестиваля также прошли творческие встречи с писателями Татьяной Алюшиной, Михаилом Тарковским, Анной Матвеевой и многими другими литераторами.


Фото: Рixabay.com