«Хор Турецкого» выступил в метро Екатеринбурга

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» выступил для посетителей метро Екатеринбурга, акция прошла к 33-летию метрополитена, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Алексей Орлов.





«В честь 33-летия Екатеринбургского метрополитена мы сделали подарок жителям и гостям уральской столицы. Прямо на станции «Площадь 1905 года» выступил известный на весь мир музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Попасть на его концерты — мечта многих людей», — написал мэр.





Пассажирам подземки такой сюрприз пришелся по душе.





Екатеринбургский метрополитен открылся в 1991 году. Он состоит из одной линии с девятью станциями. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.









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