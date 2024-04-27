В Петербурге пройдет Всероссийский фестиваль «Юный хореограф»

Продолжается прием заявок на региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля «Юный хореограф», сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Фестиваль «Юный хореограф» проводится в Петербурге на базе Академии танца Бориса Эйфмана с 2017 года.





В 2024 году фестиваль стал Всероссийским благодаря поддержке Министерства культуры России, общественной организации «Российский фонд культуры» и открыл прием заявок на участие детей и молодежи 12-19 лет по всей России.





Это уникальная инициатива народного артиста России Бориса Эйфмана, который является художественным руководителем фестиваля. Участвовать может каждый начинающий молодой автор в возрасте от 12 до 19 лет, для которого фестиваль станет стартовой платформой.





Лучшие талантливые хореографы получат возможность показать свою авторскую постановку на профессиональной сцене Академии Бориса Эйфмана в дни финала фестиваля — с 23 по 27 октября 2024 года.









Фото: Pixabay.com