В Москве начинает работу мультимедийная выставка «Технологии Победы»

В «Медиацентре» парка «Зарядье» с 28 апреля можно будет посетить выставку, приуроченную к празднованию Дня Победы, сообщает Телеграм-канал департамента культуры Москвы.





Выставка расскажет о подвиге нашего народа через призму истории создания легендарного танка Т-34.





Гости изучат все нюансы изобретения и производства самого массового танка за всю историю мирового танкостроения в формате 3D-проектирования.





Выставка готовит для посетителей шесть интерактивных зон, иммерсивный фильм с использованием пространственного звука, а также интерактивное обучающее пространство.





В рамках него пройдет марафон по 3D-моделированию для юных инженеров. Участники, успешно прошедшие отбор, получат доступ к аутентичным чертежам танка Т-34. Результатом работы станет первая в мире полная детализированная 3D-модель танка.





Подать заявку на участие можно на сайте проекта





Выставка будет открыта ежедневно до 12 мая.









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