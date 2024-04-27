В Театре имени Маяковского пройдет премьера спектакля «Симон»

Премьера спектакля «Симон» по одноименному роману Наринэ Абгарян пройдет в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Режиссером выступает Денис Хуснияров.





В пресс-службе театра уточнили ТАСС , что премьерные показы пройдут 27 и 28 апреля на Основной сцене.





«В спектакле мы пытаемся говорить о простых вещах, порой даже банальных. Любовь. Сочувствие. Радость. Боль. Нежность. Но именно об этом говорить сложнее всего», — поделился с журналистами Хуснияров.





В основу спектакля лег новый роман Наринэ Абгарян «Симон». Книга вышла в 2020 году и стала лидером продаж, пережив третье издание, но оставшись неизвестной театральной публике. Произведение рассказывает историю бедного каменщика Симона из горного армянского городка, который за честную жизнь не нажил богатства, кроме одного – коллекции женских сердец, собранных им из разбитых горем осколков.









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