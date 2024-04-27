В Пскове представили мультимедийный спектакль о военной истории города

Созданный с помощью нейросетей и искусственного интеллекта мультимедийный спектакль представили под открытым небом в Псковском Кремле. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе театрально-концертной дирекции области.





Постановка открыла серию мультимедийных спектаклей, посвященных военной истории Пскова, передает ТАСС





«Его уникальность заключается в том, что на стене Довмонтова города по сути ожила история воинской славы Пскова. Спектакль рассказывает зрителями о героях-псковичах, которые во все времена стояли на защите рубежей великой России», — поделилась собеседница агентства.





Создатели постановки использовали современную технику проекционного шоу с элементами лазерного. Спектакль поставили медиахудожники из Санкт-Петербурга. Посмотреть шоу можно до 8 мая.









Фото: YouTube