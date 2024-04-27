В Эрмитаже открылась выставка к 100-летию первой российско-монгольской экспедиции

Выставка к 100-летию первой Монголо-Тибетской археологической экспедиции открылась в Государственном Эрмитаже. Экспозиция развернулась в Зимнем дворце.





На выставке представлены артефакты, которые были обнаружены в ходе первых совместных раскопок российских и монгольских ученых, а также результаты исследования этих предметов, информирует ТАСС . Посетители могут ознакомиться с экспозицией с 27 апреля по 29 сентября.





Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия уточнил, что проект посвящен одновременно 160-летию со дня рождения путешественника и исследователя Центральной Азии Петра Козлова, 100-летию Монголо-Тибетской экспедиции и 100-летию с начала научного исследования археологического памятника в горах Ноин-Ула.





«Мы отмечаем великое событие в истории изучения человечества, потому что речь идет об открытии царских курганов - богатых, очень интересных, связанных с кочевым народом хунну, который во многом был таинственным, и его тайна превратилась в историю», — приводит агентство его слова.





Пиотровский отметил, что после этой экспедиции были приняты очень важные законы об охране памятников.





На выставке представлены наиболее интересные находки ноин-улинских курганов, включая шелковые и шерстяные ткани, тончайшие вышивки, подгробные войлочные ковры, лакировочные чашки, золотые и серебряные изделия, металлические, деревянные и керамические сосуды, детали колесниц и конскую упряжь. Экспозиция дополнена историческими документами и фотографиями, а также экспонатами из собрания музеев России и Монголии.









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