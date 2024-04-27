Режиссер Сергей Урсуляк завоевал приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф достался режиссеру Сергею Урсуляку. Почетного «Золотого Святого Георгия» кинематографисту вручил президент смотра Никита Михалков.





Награждение поставило точку в 46-м Московском международном кинофестивале 26 апреля.





«Замечательный режиссер и прекрасный мужик», — приводит ТАСС слова Никиты Михалкова.





Урсуляк в ответ предложил изменить формулировку, с которой он получает приз. По мнению режиссера, лучше сказать «за вклад кинематографа в меня». Урсуляк добавил, что это было бы честнее, правильнее и справедливее. Также режиссер отметил, что обязан всем лучшим в нем великому советскому кинематографу, который всегда был для него ориентиром.





Кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Сергей Урсуляк знаменит своими работами «Русский регтайм», «Праведник», «Сочинение ко Дню Победы». Он также снял сериалы «Ликвидация», «Исаев» и «Тихий Дон».









Фото: YouTube