Делегация из Китая посетила Русский музей в Петербурге

Делегация из Китая побывала в Русском музее в рамках визита в Санкт-Петербург. Фотографии с экскурсии представило Министерство культуры России.





Ведомство в Telegram-канале опубликовало кадры посещения Русского музея китайской делегацией. Специалисты провели для члена Политбюро, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина и его коллег экскурсию. Гости ознакомились с экспозицией Михайловского дворца.





Посещение Русского музея стало частью культурной программы китайской делегации в дни официального визита в Северную столицу. Почетные гости увидели шедевры русской живописи, иконописи, графики и скульптуры.





Руководитель группы отметил уникальность отечественной художественной школы. Гость из КНР также подчеркнул роль культурного сотрудничества в укреплении и развитии отношений между двумя странами.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал