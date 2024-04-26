Жюри ММКФ присудило призы актерам из Германии и Мексики

26.04.2024
Жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) присудило немецкой актрисе Марике Бейкирх за съемки в фильме «Шлимазл» награду как лучшей исполнительнице женской роли.
Приз за лучшую мужскую роль достался мексиканскому актеру Хауну Рамону Лопесу, сыгравшему в картине «Стыд». Режиссером фильма выступил Мигель Сальгадо. «Шлимазл» срежиссировал Силке Эндерс из Германии. Приз актрисе Марике Бейкирх передаст оргкомитет фестиваля, информирует ТАСС
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Ранее на полях ММКФ наградили
первых участников. Фильм «Дыхание холода» иранского режиссера Нахид Азизи Седиг получил приз зрительских симпатий. Награда российской кинокритики отошла Мигелю Сальгадо («Стыд») совместного производства Мексики и Катара.
Фото: Pixabay.com