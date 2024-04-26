Жюри ММКФ присудило призы актерам из Германии и Мексики

26.04.2024

Жюри ММКФ присудило призы актерам из Германии и Мексики
Жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) присудило немецкой актрисе Марике Бейкирх за съемки в фильме «Шлимазл» награду как лучшей исполнительнице женской роли.

Приз за лучшую мужскую роль достался мексиканскому актеру Хауну Рамону Лопесу, сыгравшему в картине «Стыд». Режиссером фильма выступил Мигель Сальгадо. «Шлимазл» срежиссировал Силке Эндерс из Германии. Приз актрисе Марике Бейкирх передаст оргкомитет фестиваля, информирует ТАСС.

Ранее на полях ММКФ наградили первых участников. Фильм «Дыхание холода» иранского режиссера Нахид Азизи Седиг получил приз зрительских симпатий. Награда российской кинокритики отошла Мигелю Сальгадо («Стыд») совместного производства Мексики и Катара.


Фото: Pixabay.com