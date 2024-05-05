На сцене Театра драмы в Ярославле представили спектакль-концерт «Рождение человека»

В Российском академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле, который является самым старым театром России, был представлен спектакль-концерт «Рождение человека» под руководством Марины Брусникиной, сообщает ТАСС.





В постановке приняли участие народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», а также актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк.





Это мероприятие стало одним из событий XVI Международного музыкального фестиваля, организованного Юрием Башметом. Фестиваль проходит с 1 по 9 мая по городам Ярославской области.





Башмет поделился, что постановка основана на произведениях Максима Горького и музыке норвежского композитора Эдварда Грига, что стало для него открытием и олицетворением слияния двух творческих гениев. Произведения Горького «Страсти-мордасти» и «Рождение человека» были исполнены в чтении Мироновым и Урсуляк, в то время как композиции Грига в аранжировке для камерного ансамбля звучали в сопряжении с традиционной русской народной музыкой от фольклорного ансамбля «Комонь».





В рамках фестиваля в Ярославской области выступят несколько музыкальных и артистических коллективов, включая Вадима Репина (скрипка), Бориса Березовского (фортепиано), а также актеров Илью Шакунова, Полину Агурееву и Максима Литовченко.





Специальные гости фестиваля — ансамбль тувинской этнической музыки «Хуун-Хуур-Ту» и Кубинский квинтет саксофонов — представят свои программы, а Юрий Башмет выступит с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и ансамблем «Солисты Москвы».









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