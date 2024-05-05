В Москве отреставрируют дом 1908 года постройки

Дом в центре столицы, построенный в 1908 году, ждет капитальный ремонт, сообщает сайт мэра Москвы.





В пятиэтажном жилом здании, находящемся по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 17, будут проведены как внутренние, так и внешние работы по восстановлению. О планах ремонта сообщил Иван Щербаков, председатель Москомэкспертизы.





В рамках реконструкции специалисты займутся устранением повреждений в штукатурном слое, обновят покраску стен дворового фасада, восстановят и заменят поврежденные элементы главного фасада на уровне первого этажа и внешней водосточной системы.





Дополнительно предусмотрена замена наружных дверей подъездов и подвала, а также ремонт балконов и декоративных карнизов на дворовой стороне и обновление стен входной группы.





Целью ремонта является сохранение исторического облика здания.