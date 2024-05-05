Музей Победы примет на вечное хранение семейные реликвии героев войны

Московский Музей Победы приглашает жителей столицы и всей России к участию в обогащении своей коллекции в канун Дня Победы, 9 Мая, предлагая передать предметы из семейных архивов, сообщает пресс-служба Музея Победы.





Наталия Засковец, занимающая должность главного хранителя музея, подчеркнула значимость этого шага для сохранения истории подвигов предков, указав на то, что эти предметы увековечат историю борьбы и героизма в летописях родной страны.





Музей уже владеет богатым собранием: это около 400 тысяч экспонатов, включая боевую технику, форму и обмундирование военных, награды, документы, фотографии участников войны.





Также в экспозиции музея присутствуют предметы, принадлежавшие работникам тыла, конструкторам, инженерам, корреспондентам и представителям науки и искусства, внесшим вклад в Победу.









Фото: предоставлено пресс-службой Музея Победы