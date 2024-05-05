Участники «Московского долголетия» сыграют роли в спектакле и игровом кино

В рамках проекта «Московское долголетие» его участники появятся на большом экране и театральной сцене. Об этом рассказал Дмитрий Бикбаев, осуществляющий постановку театральной пьесы, сообщает «Вечерняя Москва».





История, легшая в основу пьесы «Я люблю тебя, папа», была взята из автобиографического рассказа Вячеслава Бавидова «Случайность... Случайность?». Сюжет затрагивает тему взаимоотношений в семье и роли близких людей в жизни каждого.





Фильм, адаптирующий этот спектакль, будет снят Олегом Санько благодаря усилиям театрального пространства «Арт-платформа».





Дмитрий Бикбаев выразил положительное мнение о работе с участниками «Московского долголетия», отметив их профессионализм на протяжении нескольких предыдущих совместных проектов.





Это послужило причиной приглашения пожилых людей к участию в ключевом проекте второго театрального сезона «Арт-платформы» в «Новом Манеже» — спектакле и киноленте «Я люблю тебя, папа».









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