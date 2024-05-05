Литературный фестиваль в Астрахани встретит литераторов из Беларуси и стран Прикаспия

С 17 по 19 мая в Астрахани будет проходить четвертый Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, на котором соберутся литераторы из России, Прикаспийских стран и Республики Беларусь, передает ТАСС.





Участники и гости фестиваля получат возможность встретиться с популярными писателями и продемонстрировать свои литературные достижения. В рамках мероприятия особое внимание будет уделено развитию семейного чтения и поддержке русского языка.





Среди гостей фестиваля будут писатели из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе Андрей Усачев, Дмитрий Емец, Юлия Иванова, Евгений Рудашевский, Анна Гончарова.

Также будет организована выставка-ярмарка «Издательская аллея», где представят свои работы 12 известных издательств Петербурга и Москвы и издательский дом «Астрахань».





Юных литераторов ждут поэтические марафоны, литературные квесты, мастер-классы и спортивные события.





Основной площадкой фестиваля станет театральный парк при Астраханском государственном театре оперы и балета. Организаторы фестиваля отмечают, что более 20 площадок, представленных учреждениями министерства культуры и других органов, будут открыты для участников, а также планируются поездки в библиотеки области.









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