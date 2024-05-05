Выпускники актерской школы Юрия Бутусова отправятся с гастролями в Санкт-Петербург

С 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге пройдут большие гастроли выпускников Мастерской Юрия Бутусова. Артисты представят пять постановок на двух разных площадках: в независимом театре «Цехъ» и на сцене «Скороход», сообщает «Театрал».





Первого июля в театре «Цехъ» состоится показ спектакля «Раскол», поставленного Андреем Хисамиевым по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Второго июля будет исполнен спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера в режиссуре Ван Шень.





На сцене «Скороход» будут представлены три другие работы. Третьего июля зрители увидят «Остров Чехов», работу режиссера-педагога Веры Камышниковой. Четвертого июля Иван Орлов представит свою постановку «Иван-Ильич и Алеша Горшок», основанную на творчестве Льва Толстого.





И наконец, пятого июля состоится «Вишневый сад» в постановке Егора Ковалёва, дипломный спектакль курса Юрия Бутусова, показанный ранее в рамках фестиваля «Твой шанс | ГИТИС fest» и «Неформат» в театре «Современник».









Фото: Pixabay.com