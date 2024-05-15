Пермская опера поделилась планами на новый сезон

Пермский театр оперы и балета представил планы на новый сезон.



В новом сезоне в театре пройдет пять премьер — спектакли по хрестоматийной классике, знаковым произведениям XX века, а также мировые премьеры, написанные по заказу театра.



Первой премьерой в будущем сезоне станет «Пиковая дама» Чайковского в трактовке Михаила Татарникова и режиссера Владислава Наставшевса. Показ запланирован на 11 октября. Во второй половине сезона художественный руководитель столичного Театра имени Пушкина Евгений Писарев и главный дирижер Пермской оперы Владимир Ткаченко выпустят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова.



В новом сезоне театр представит также три балетные премьеры, которые охватят три столетия музыкального театра — XIX, XX и XXI век. В декабре руководитель труппы Алексей Мирошниченко и дирижер Иван Худяков-Веденяпин представят авторскую версию «Сильвии» Лео Делиба. Спустя четыре месяца ожидается спектакль «Орфей», а в июне 2025 года — мировая премьера «Снегурочки» Владимира Раннева и Вячеслава Самодурова.









Фото: Pixabay.com