Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей

Более 3,2 тысячи семей со всей России приняли участие во Всероссийской акции «Семейные традиции».



Акция проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В рамках акции школьники записали семейные видеоролики, в которых демонстрировали многообразие культур и традиций нашей страны. Ребята исполнили песни, танцы, играли на разных музыкальных инструментах, делились семейными рецептами.



«Было необычайно приятно любоваться совместным творчеством нескольких поколений: вместе с бабушками пели их внуки и правнуки, взрослые делились с ребятами секретами приготовления эксклюзивных семейных блюд — это ли не есть уникальность богатой традиционной культуры России», — отметил художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев.



По итогам акции жюри отметило 50 наиболее интересных работ. Все они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».









Фото: пресс-служба Минкультуры России