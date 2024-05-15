Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей

15.05.2024

Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей
Более 3,2 тысячи семей со всей России приняли участие во Всероссийской акции «Семейные традиции».

Акция проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Министерства культуры России.

В рамках акции школьники записали семейные видеоролики, в которых демонстрировали многообразие культур и традиций нашей страны. Ребята исполнили песни, танцы, играли на разных музыкальных инструментах, делились семейными рецептами.

«Было необычайно приятно любоваться совместным творчеством нескольких поколений: вместе с бабушками пели их внуки и правнуки, взрослые делились с ребятами секретами приготовления эксклюзивных семейных блюд — это ли не есть уникальность богатой традиционной культуры России», — отметил художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев.

По итогам акции жюри отметило 50 наиболее интересных работ. Все они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».


Фото: пресс-служба Минкультуры России