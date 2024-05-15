Фильм открытия Каннского фестиваля выйдет в России 20 июня

15.05.2024

Фильм открытия Каннского фестиваля выйдет в России 20 июня
Стала известна дата выхода в российский прокат фильма открытия Каннского кинофестиваля-2024.

77-й Каннский кинофестиваль стартовал 14 мая. Его открыла картина Квентина Дюпье «Второй акт».

По информации компании «Русский Репортаж», в России картина выйдет уже 20 июня.

«Второй акт» — комедия о том, как актеры снимаются в фильмах, обреченных на провал. Главные роли в ленте сыграли Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар.

В Сети доступен русскоязычный трейлер предстоящего фильма.


Фото: кадр из фильма "Второй акт"