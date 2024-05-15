На Красной площади в День славянской письменности и культуры пройдет масштабный концерт

В День славянской письменности и культуры 24 мая в Москве пройдет масштабный концерт.



На Красной площади выступят лучшие коллективы и исполнители.



Откроет торжественный вечер Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступит с приветственным словом.



В числе исполнителей вошли оркестр Большого театра России, сводный хор Большого театра России и Государственной академической симфонической капеллы России под управлением В. Полянского. За дирижерским пультом — художественный руководитель и директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра России, народный артист РФ Валерий Гергиев.



В программу вечера войдут православные духовные песнопения, произведения великих русских композиторов.



Концерт будет доступен в трансляции на телеканале «Россия — Культура».









Фото: ФГБУК Росконцерт