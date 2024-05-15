В Красноярской филармонии пройдет отбор в юношеский оркестр Башмета

В Красноярской филармонии пройдет региональный этап национального отбора в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2024-2026 годов.



Отбор пройдет 26 мая, передает пресс-служба филармонии.



«Принять участие в конкурсе могут молодые музыканты в возрасте от 10 до 22 лет, обучающиеся по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, гобой, флейта, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа», — говорится в сообщении.



Участникам конкурса необходимо заполнить анкету на официальном сайте оркестра.



Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан Юрием Башметом в 2012 году. За годы работы коллектив многократно выступал на площадках ведущих концертных залов мира.



Финальное прослушивание пройдет в июле 2024 года в Москве.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии