На полях Московского кинофестиваля вручили первые призы участникам

26.04.2024

На полях Московского кинофестиваля вручили первые призы участникам
Фильм «Дыхание холода» режиссера Нахид Азизи Седиг из Ирана завоевал приз зрительских симпатий на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Награда российской кинокритики досталась картине Мигеля Сальгадо «Стыд» (Мексика, Катар).

Главных лауреатов ММКФ назовут на церемонии закрытия вечером, передает ТАСС. Перед основной частью организаторы объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.

Картине «Стыд» присудили приз жюри «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа». Диплом со специальным упоминанием этого жюри отошел фильму «Мартин читает Коран» Юрия Сауле с формулировкой «За глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога». Картина также получила приз Федерации киноклубов «Колючий взгляд» «за глубину исследования бездны человеческого отчаяния».

В конкурсе «Русские премьеры» федерация присудила награду ленте «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова «за точную формулу смысла жизни в кино». «Ненормальный» Ильи Маланина получил особое упоминание федерации киноклубов «за музыку, преодолевающую притяжение». В документальном конкурсе приза федерации удостоилась иранская картина «Ладья» режиссера Сэма Калантари «за талантливое исследование внутреннего мира художника».


Фото: Pixabay.com