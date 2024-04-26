На полях Московского кинофестиваля вручили первые призы участникам

Фильм «Дыхание холода» режиссера Нахид Азизи Седиг из Ирана завоевал приз зрительских симпатий на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Награда российской кинокритики досталась картине Мигеля Сальгадо «Стыд» (Мексика, Катар).





Главных лауреатов ММКФ назовут на церемонии закрытия вечером, передает ТАСС . Перед основной частью организаторы объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.





Картине «Стыд» присудили приз жюри «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа». Диплом со специальным упоминанием этого жюри отошел фильму «Мартин читает Коран» Юрия Сауле с формулировкой «За глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога». Картина также получила приз Федерации киноклубов «Колючий взгляд» «за глубину исследования бездны человеческого отчаяния».





В конкурсе «Русские премьеры» федерация присудила награду ленте «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова «за точную формулу смысла жизни в кино». «Ненормальный» Ильи Маланина получил особое упоминание федерации киноклубов «за музыку, преодолевающую притяжение». В документальном конкурсе приза федерации удостоилась иранская картина «Ладья» режиссера Сэма Калантари «за талантливое исследование внутреннего мира художника».









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