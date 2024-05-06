Документальный фильм Максима Ловкова перевели на монгольский к 9 Мая

Документальный фильм «Тем больше наша слава. Халхин-Гол» Максима Ловкова перевели на монгольский язык. Киноленту покажут на канале AIST Global 9 Мая.





В фильме представлены воспоминания участников экспедиции, архивные документы и другие материалы.





«Съемочная группа работала вместе с поисковиками в 2019 году на местах боев», — передает ТАСС слова главного редактора телеканала Туяна Лыгденова.





Бой на реке Халхин-Гол прошел в мае — сентябре 1939 года. Там столкнулись советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова с отрядами японской Квантунской армии. Победа в этих боях повлияла на решение Японии не вторгаться в СССР.









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