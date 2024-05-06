В России 26 мая пройдет интеллектуальный забег «Бегущая книга»

В российских городах 26 мая пройдет интеллектуальный забег «Бегущая книга». Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек.





«Бегущая книга» пройдет в 800 библиотеках в более чем 400 городах и поселениях. Принять участие в акции могут все желающие.





В рамках «Бегущей книги» участников проверят на знание произведений Александра Пушкина, Сергея Есенина, Льва Толстого, Марка Твена и многих других классиков литературы. Победители получат книги и памятные сувениры.





Столицей «Бегущей книги» стал город Обнинск, сообщила пресс-служба организатора забега «Территории культуры Росатома».









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