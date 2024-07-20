Россия и Китай организуют конкурс детских творческих работ

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) объявила о начале конкурса «Россия — Китай. На крыльях сказки». Проект реализуют совместно с Национальной секцией КНР в Международном совете по детской книге и Центром развития культуры Life Tree, сообщается на сайте РГДБ.





Суть проекта — обмен культурным наследием через детское творчество.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября. Дети из России создадут работы по мотивам китайских народных сказок, а их китайские сверстники — по мотивам русского фольклора.





Лучшие работы будут выставлены на экспонирование на площадке Российской государственной детской библиотеки, а их авторов наградят почетными грамотами. Все присланные работы будут включены в онлайн-выставку на сайте РГДБ.





Участникам разрешено присылать живописные и графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства, а также работы, выполненные с помощью компьютерных технологий, но без применения искусственного интеллекта.









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