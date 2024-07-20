Московский проект «Контуры культуры» удостоен международной премии

20.07.2024
Проект московского правительства «Контуры культуры» удостоен премии «ОГМВ — Мехико — Культура 21», которую вручает Всемирная организация «Объединенные города и местные власти», сообщается в Телеграм-канале Департамента культуры Москвы.
В этой международной сети участвуют муниципалитеты и регионы из 140 стран.
«Арт-проект занял первое место в номинации «Передовая практика», обойдя около 100 претендентов. Информацию о нем переведут на языки стран — участниц организации для масштабирования опыта Москвы в других государствах», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Программа «Контуры культуры» предоставляет платформу для начинающих и известных художников, позволяя им демонстрировать свои работы на различных площадках столицы. С каждым годом растет как количество заявок, так и число московских учреждений, которые готовы предоставить свои пространства для выставок.
Организатором проекта является Московский продюсерский центр, который недавно отметил 10-летие своей деятельности.
Фото: Pixabay.com