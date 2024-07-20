Театр сатиры представил спектакль в честь Александра Ширвиндта

Театр сатиры представил эстрадный спектакль «Планета Ширвиндт», посвященный Александру Ширвиндту, который отмечал бы 90 лет. Расширенная версия постановки ожидается 1 октября, передает ТАСС.





«Сегодня исполнилось бы 90 лет Александру Анатольевичу Ширвиндту — моему учителю, моему другу, удивительному человеку. Я думаю, каждому человеку, который когда-то с ним встретился, он дал какой-то позитивный человеческий импульс», — сказал перед показом художественный руководитель театра Евгений Герасимов.





Событие собрало в зале множество поклонников, коллег и близких Ширвиндта, включая его вдову Наталью Белоусову. На сцену вышли артисты разных поколений, такие как Юрий Васильев, Алена Яковлева, Евгений Герасимов и Нина Корниенко.





«Вся труппа — и не только актеры — сегодняшний концерт, сегодняшний спектакль делает от всего сердца. И я уверен, что зрительный зал будет этому соответствовать», — добавил Герасимов.





Постановочная команда постаралась охватить главные вехи жизни Ширвиндта: рождение, войну, школу, Щукинское училище, кино, театр и эстраду. Не осталась без внимания и семейная жизнь артиста. В сюжетную линию были вплетены документальная хроника, эстрадные номера. Артисты зачитывали главы из книг Ширвиндта, цитировали его письма, разыграли сцену репетиции, которую он вел.









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