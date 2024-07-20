Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» в Петербурге объявил программу

15-й сезон международного фестиваля «Дягилев P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 6 ноября по 12 декабря 2024 года при поддержке комитета по культуре и правительства Санкт-Петербурга, сообщает «Российская газета».





Откроет смотр хореографический спектакль «Отель» китайской «Студии Ли Син» хореографов Ли Син и Ли Чжао. Затем программу фестиваля продолжит концерт, посвященный 150-летию со дня рождения великого реформатора мирового театра, — «Музыкальный мир Мейерхольда» на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии.





Свою премьеру — «Сказки Перро» — покажет екатеринбургский «Урал Балет» на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова.





Новые работы российских хореографов будут представлены на «Вечере современной хореографии» в Александринском театре. Питерцы увидят фрагменты постановок Максима Севагина, Ксении Тернавской, Юрия Посохова, Константина Семенова.





Российской премьерой станет постановка «Ночь. Архитектура бессонницы» испанской танцевальной компании (хореограф и режиссер Рафаэла Карраско).





Одним из ключевых событий фестиваля станет петербургская премьера балета «Литургия» (хореограф Ольга Цветкова, композитор Сергей Ахунов).





В память о композиторе Валерии Гаврилине, которому в 2024 году исполнилось бы 85 лет, фестиваль представит программу «Вокальный театр Валерия Гаврилина» на сцене Академической капеллы. Идея проекта принадлежит пианисту Алексею Гориболю.





Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум», основанный в 2010 году, проходит в Петербурге ежегодно. В его программе — танцевальные спектакли, концерты, выставки, научные конференции. Цель фестиваля — развитие творческого наследия Сергея Дягилева в XXI веке.









Фото: скриншот Youtube