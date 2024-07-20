В Петербурге пройдет ярмарка искусства «Из профессорской квартиры»

20.07.2024
Галерея KGallery в Санкт-Петербурге открывает ярмарку искусства «Из профессорской квартиры», на которой будет представлена графика современных и ленинградских художников, сообщает ТАСС.
«Гости ярмарки смогут приобрести в свои коллекции работы известнейших художников — Мстислава Добужинского, Бориса Ермолаева, Веры Матюх, Милицы Чарнецкой, Владимира Видермана, Александра Ведерникова, Валентина Громова, Г.А.В. Траугот, Игоря Корнилова», — говорится в сообщении организаторов галереи.
Программа ярмарки включает лекции, экскурсии по Коломне — крупнейшему художественному центру Петербурга, и кинопоказы. Специальная музыкальная программа подготовлена фестивалем «Пикник «Афиши», который отметит свое 20-летие в Москве 3 и 4 августа, а 10 и 11 августа впервые пройдет в Петербурге на Елагином острове. Среди выступающих — группа Dizzy Dutch Duck с джазовой программой.
Ярмарка искусства состоится 20 и 21 июля. По данным организаторов, за восемь лет ее проведения более 3 тыс. человек приобрели редкие живописные и графические произведения.
Фото: Pixabay.com