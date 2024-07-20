Начинается обновление фасадов главного здания музея-усадьбы Люблино

Дворец Н.А. Дурасова, выдающийся образец русской усадебной архитектуры конца XVIII — начала XIX века, подготавливается к реставрационным работам. Зданию требуется обновление фасадов, сообщает мэр Москвы в своем Телеграм-канале.





По легенде, владелец усадьбы Люблино Николай Дурасов решил увековечить одну из своих наград — крест Ордена Святой Анны 1-й степени, и архитектор положил его в основу плана дворца.





С 1918 года, после национализации, в здании размещались школа, отделение милиции, дом культуры, коммунальные квартиры в годы Великой Отечественной войны, а затем Институт океанологии Академии наук СССР. Лишь в 2003 году дворец стал музеем.





На данный момент интерьеры дворца находятся в хорошем состоянии: здесь сохранились оригинальные росписи потолков и стен, изображающие сцены из античных мифов. Однако фасады требуют серьезного обновления.





На время работ залы дворца будут доступны для посещения.









Фото: скриншот Youtube