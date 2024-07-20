Начинается обновление фасадов главного здания музея-усадьбы Люблино

20.07.2024
Дворец Н.А. Дурасова, выдающийся образец русской усадебной архитектуры конца XVIII — начала XIX века, подготавливается к реставрационным работам. Зданию требуется обновление фасадов, сообщает мэр Москвы в своем Телеграм-канале.
По легенде, владелец усадьбы Люблино Николай Дурасов решил увековечить одну из своих наград — крест Ордена Святой Анны 1-й степени, и архитектор положил его в основу плана дворца.
С 1918 года, после национализации, в здании размещались школа, отделение милиции, дом культуры, коммунальные квартиры в годы Великой Отечественной войны, а затем Институт океанологии Академии наук СССР. Лишь в 2003 году дворец стал музеем.
На данный момент интерьеры дворца находятся в хорошем состоянии: здесь сохранились оригинальные росписи потолков и стен, изображающие сцены из античных мифов. Однако фасады требуют серьезного обновления.
На время работ залы дворца будут доступны для посещения.
Фото: скриншот Youtube