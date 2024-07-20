В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос. Сотрудники музея, одетые в старинные костюмы, продемонстрировали посетителям, как в старину выполнялись работы косарей, сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры России.





Сенокос — один из наиболее важных периодов в традиционном аграрном календаре.





«Сено косили у стен Кижского погоста. Нужно было успеть, пока трава не пересохла, чтобы у кижских овец и коз был вкусный корм на зиму», — рассказывается в сообщении Минкультуры.





Все гости острова смогли увидеть, как в старину работали косари.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России