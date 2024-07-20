В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос

Все гости острова смогли увидеть, как в старину работали косари.
С 1 марта 2025 года экскурсоводы смогут работать только при наличии аттестации.
Реставрационные работы начались в 2014 году, когда здание перешло в ведение Эрмитажа.
Закрытие фестиваля прошло на площади Свободы с участием творческих коллективов и артистов из Северно...
Посетить мероприятия можно будет с 20 по 28 июля.
Все гости острова смогли увидеть, как в старину работали косари.
С 1 марта 2025 года экскурсоводы смогут работать только при наличии аттестации.
Реставрационные работы начались в 2014 году, когда здание перешло в ведение Эрмитажа.
Закрытие фестиваля прошло на площади Свободы с участием творческих коллективов и артистов из Северно...
Посетить мероприятия можно будет с 20 по 28 июля.
Также на сцене висел турецкий флаг.
Актер представил целую коллекцию собственных работ.
Посетители увидят впервые выставляющиеся памятные вещи художника и его малоизвестные работы.
В экспозицию вошли фотопортреты современников, выполненные в разные годы.
Министр культуры России встретилась с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.
Съемки картины завершились в 2023 году.
Фестиваль пройдет в 11-й раз.
Стартовал прием заявок на конкурс региональных грантов.
Режиссером и автором сценария выступил Вадим Островский.
XV Международный конкурс молодых оперных певцов состоится в Санкт-Петербурге 21 июля.
Фестиваль «Камский» пройдет осенью.
Актриса снимается в картине «Война и музыка» вместе со своим мужем Павлом Прилучным.
Иск подан в связи с нарушением авторских прав.
В создании песен ему помогает нейросеть.
Артист скончался на 66-м году жизни.
20.07.2024