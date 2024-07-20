В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос

20.07.2024

В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос
В музее-заповеднике «Кижи» прошел традиционный сенокос. Сотрудники музея, одетые в старинные костюмы, продемонстрировали посетителям, как в старину выполнялись работы косарей, сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры России.

Сенокос — один из наиболее важных периодов в традиционном аграрном календаре. 

«Сено косили у стен Кижского погоста. Нужно было успеть, пока трава не пересохла, чтобы у кижских овец и коз был вкусный корм на зиму», — рассказывается в сообщении Минкультуры.

Все гости острова смогли увидеть, как в старину работали косари.


Фото: Телеграм-канал Минкультуры России