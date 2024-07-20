В Великом Новгороде стартовал джазовый фестиваль под открытым небом

Джазовый фестиваль под открытым небом в кремле Великого Новгорода открыл городской духовой оркестр, который был создан в 1949 году при Кремлевском парке культуры и отдыха, сообщает ТАСС.





Участников и гостей фестиваля ждут разнообразные жанры — от классики до современных авторских композиций. Выступят джазовые коллективы и исполнители из Великого Новгорода, Боровичей, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля и Тихвина.





Городской духовой оркестр, созданный в 1949 году при Кремлевском парке культуры и отдыха, открыл фестиваль. В 1980 году на его базе был сформирован джаз-оркестр «Новгород». В репертуар оркестра входят классическая духовая музыка российских и зарубежных композиторов, эстрадная, современная и танцевальная музыка, а также музыка для детей.





Организатор фестиваля — Новгородское театрально-концертное агентство при поддержке правительства Новгородской области, администрации Великого Новгорода и Новгородского музея-заповедника.





Фестиваль также станет одним из событий губернаторского проекта «Новгородское лето – 2024». В 2022 и 2023 годах джазовый фестиваль в рамках «Новгородского лета» проходил на пляже в деревне Ондвор.









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