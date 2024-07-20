Фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет в Зарайске

Фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный великому русскому писателю, пройдет 20 и 21 июля в Зарайске. Площадки города и музей-усадьба «Даровое» примут участников и гостей мероприятия, передает ТАСС.





Организаторы рассчитывают, что современные форматы и жанры, среди которых театр, саунд-арт и современное искусство, помогут переосмыслить актуальность тем Достоевского и раскроют его не только как гениального мыслителя, но и как живого человека, предлагая новые, неожиданные грани его личности.





Художественный руководитель мероприятия — народный артист России Евгений Миронов.





Идея проведения фестиваля в Зарайске возникла у правительства Московской области, и Евгений Миронов, который неоднократно обращался к произведениям Достоевского в театре и кино, поддержал эту инициативу. Зарайск, с его богатой историей, станет центральной точкой мероприятия, что подчеркнет его значимость в русской литературной топографии наряду с Ясной Поляной и Михайловским.









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