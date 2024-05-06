Умер экс-участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров

В Воронеже умер музыкант, бывший участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров. Музыканту было 62 года.





О смерти Бухарова стало известно на странице «Крематория» в социальной сети «ВКонтакте».





«Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы», — говорится в сообщении участников группы.





Группа «Крематорий» устроит концерт в Воронеже, посвященный Бухарову.





Дата и место похорон Вячеслава Бухарова пока не объявлены.









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