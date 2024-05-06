Юрия Шевчука проверят на экстремизм после концерта в Дубае

06.05.2024

Юрия Шевчука проверят на экстремизм после концерта в Дубае
Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят на экстремизм после концерта в Дубае. Во время концерта музыкант высказал предположение о том, что произойдет в мире в будущем.

Шевчук предположил, что все плохое заканчивается «какой-нибудь революцией». 

Речь музыканта возмутила председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова. Он написал заявление в Генпрокуратуру, в которой обвиняет Шевчука в экстремизме.

Как пишет Telegram-канал Mash, Минюст также проверит Юрия Шевчука на наличие иностранного финансирования.


Фото: кадр из клипа «Когда ты была здесь»