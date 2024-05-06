Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят на экстремизм после концерта в Дубае. Во время концерта музыкант высказал предположение о том, что произойдет в мире в будущем.





Шевчук предположил, что все плохое заканчивается «какой-нибудь революцией».





Речь музыканта возмутила председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова. Он написал заявление в Генпрокуратуру, в которой обвиняет Шевчука в экстремизме.





Как пишет Telegram-канал Mash, Минюст также проверит Юрия Шевчука на наличие иностранного финансирования.









Фото: кадр из клипа «Когда ты была здесь»