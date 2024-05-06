Kion создаст первое российское реалити-шоу по сериалу

Онлайн-кинотеатр Kion покажет первое российское реалити-шоу по сериалу. В основу сюжета шоу лег сериал «Клиника счастья».





В реалити примут участие 24 семейные пары с кризисом в отношениях. Экспертами выступят эндокринологи, сексологи и психологи, которые будут помогать участникам решать их проблемы.





Все пары проведут в клинике по три дня.







«Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции», — рассказала ведущая реалити-шоу Аврора.









Фото: Kion