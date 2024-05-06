Автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет еще шесть книг

Писательница Джоан Роулинг, известная благодаря серии книг о волшебнике Гарри Поттере, рассказала о своих творческих планах. По ее словам, в задумке находятся шесть книг.





«У меня в голове есть другие истории, о которых мне действительно нужно рассказать», — рассказала Роулинг.





Роулинг уточнила, что напишет две книги о детективе Страйке. Подробности других задумок она раскрывать не стала.





В интервью Times писательница отметила, что не испытывает творческого кризиса. Он был у нее только один раз — в момент написания книги «Гарри Поттер и тайная комнатаю», которая была в итоге издана в 1998 году.









Фото: pixabay.com