В Каннах отменили показ израильского фильма о ХАМАС

Показ израильского фильма «Свидетель» 2023 года отменили на полях 77-го Каннского кинофестиваля по соображениям безопасности. Об этом информирует агентство Agence France-Presse.





Фильм повествует о нападении на города Израиля палестинской группировки ХАМАС. Картина включает в себя кадры, которые сняли свидетели событий 7 октября 2023 года и сами боевики. По данным агентства, картину должны были показать в рамках внеконкурсной программы вечером 17 мая. Однако в последний момент частный сеанс был отменен.





«Свидетель» стал не единственной картиной из Израиля, запланированной к показу в рамках киносмотра. 17 мая в Канне зрители могут увидеть документальный фильм «Красавица из Газы» режиссера Йоланды Зауберман.





Напомним, 77-й Международный кинофестиваль открылся в Канне в понедельник. В пятницу в рамках основного конкурса прошла премьера фильма «Три километра до конца света» румынского режиссера Эмануэля Парву.









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