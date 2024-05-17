В Сеуле прошел финал конкурса по русскому языку среди студентов

Финал конкурса по русскому языку среди студентов южнокорейских вузов в форме публичных дебатов прошел в Университете иностранных языков Хангук. Мероприятие стало 14-м по счету и впервые за несколько лет состоялось в очном формате.





В 2024 году конкурс посвящался 150-летию со дня рождения знаменитого театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, передает ТАСС. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что выбранная тема показывает глубину знаний о русской культуре южнокорейских участников. В рамках выступлений восемь ораторов аргументировано рассуждали о роли и месте театра в современных реалиях, влиянии искусственного интеллекта, о чертах, которыми должны обладать литературные произведения для их адаптации на сцене.





«Отрадно, что в Корее молодые люди продолжают испытывать большой интерес к русскому языку», — сказал дипломат перед началом дебатов.





Зиновьев добавил, что имена Александра Пушкина, Антона Чехова и Федора Достоевского в Корее знают почти все. Конкурс организован совместно с посольством РФ.





По словам дипломата, при изучении языка познаются пласты русской культуры, которая является одной из богатейших в мире. Посол назвал это важным для личностного развития.









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