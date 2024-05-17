В Калуге появятся муралы о космосе, новых технологиях и искусственном интеллекте

Муралы о космических полетах, искусственном интеллекте, новых технологиях и разработках появятся в Калужской области на полях фестиваля уличного искусства «Переход». Участниками проекта станут художники из России, Индии и Казахстана.





Фестиваль будет способствовать развитию городской среды, повышению имиджа региона и привлечению туристов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра развития туризма «Калужский край».





«Мы говорим о том, что на данный момент времени в мир приходят новые технологии, искусственный интеллект и так далее. Город тоже меняется. Приходят новые технологии, и он не может оставаться старым, таким, как он был раньше. Он должен стать новым, но при этом сохранив какую-то свою уникальность и идентичность», — говорится в сообщении.





Художникам предоставят несколько городских площадок для создания муралов. Локации определяются, но уже известно, что граффити появятся на Гагаринском мосту в Калуге и на бортах общественного транспорта. По словам организаторов, художников не будут ограничивать в творчестве. Однако предварительные макеты пройдут согласование. Среди эскизов уже утверждены полет человека к звездам и очки смешанной реальности.









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