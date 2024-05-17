В Кабардино-Балкарии презентовали книги народного поэта Отарова на пяти языках

Презентация книг народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата госпремии республики Керима Отарова прошла в Нальчике. Рукописи изданы на пяти языках.





По данным ТАСС, презентация прошла в Государственном концертном зале республики. Со сцены прозвучали стихи и песни на слова Отарова, а также прозаические произведения писателя на русском, балкарском, иронском, ингушском, турецком и других языках. Переводчики и почитатели таланта поэта поделились своим отношением к автору и рассказали о его жизни и творчестве.





«Керим Отаров относится к блистательной плеяде деятелей культуры Кабардино-Балкарии. Вместе со своими сподвижниками ему представилось стать одним из создателей новописьменной балкарской литературы», — заявил министр культуры республики Мухадин Кумахов.





По его словам, поэт мастерски соединил в своем творчестве проникновенный лиризм и эпическую обобщенность, острый взгляд на те или иные жизненные явления. Дочь Отарова Рима напомнила, что в 2024 году исполнилось бы 50 лет как не стало ее отца. Проект, призванный издать поэта на разных языках, родился в 2012-м. Сегодня, отметила дочь автора, речь идет уже о 15 сборниках.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва