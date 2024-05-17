Гран-при XXXII фестиваля «Виват кино России!» достался фильму «Воздух»

Военная драма режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух» забрала Гран-при XXXII Всероссийского фестиваля «Виват кино России!». Награждение лауреатов состоялось на закрытии смотра в петербургском киноцентре «Родина».





Приз отошел художнику-постановщику, художнику по костюмам картины, жене режиссера Елене Окопной. По ее словам, работа над фильмом была очень непростой. Окопная поблагодарила всех, кто был причастен к его созданию. Алексей Герман-младший не смог лично прийти за наградой, поскольку работает над новым фильмом.





«И в очередной раз эта картина будет иметь очень плотное, трепетное отношение к Петербургу», — приводит ТАСС слова Окопной.





Президент фестиваля народная артистка России Светлана Крючкова выразила уверенность в том, что каждая следующая картина режиссера будет еще неожиданнее и интереснее для его коллег и зрителей.





Во главе профессионального жюри 2024 года заседал известный театральный режиссер, лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Козлов. Приз за лучшую мужскую роль забрал актер Александр Робак, сыгравший в картине «Снегирь» Бориса Хлебникова. Награда за лучшую женскую роль отошла Анастасии Талызиной за работу в фильме «Воздух».









Фото: YouTube