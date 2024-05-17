В Архангельске начала работать выставка о первом частном общедоступном музее Пушкина

Выставка «Остафьево – Русский Парнас: страницы истории» об известной русской усадьбе начала работать в Архангельском Гостином Дворе. Проект приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.





Выставка будет работать до конца июня. Экспозиция посвящена усадьбе Вяземских-Шереметьевых и самому Пушкину, поскольку 6 июня отмечают 225-летие со дня его рождения.





«И наша усадьба, она усадьба пушкинская, потому что владельца этой усадьбы, князя, поэта, литературного критика Петра Андреевича Вяземского связывали долгие годы дружбы и сотрудничества с Александром Сергеевичем Пушкиным. Познакомились они в 1816 году в марте в лицее, и эта дружба продлилась до самой гибели Александра Сергеевича до 1837 года», — сообщила ТАСС замдиректора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Государственного музея-заповедника «Остафьево – Русский Парнас».





Посетители ознакомятся с историей усадьбы. Экспозиция расскажет о ее именитых владельцах. Музейщики старались составить выставку так, чтобы даже одиночный посетитель мог прийти и самостоятельно ее посмотреть. Здесь есть и витрина с музейными изданиями.









Фото: YouTube