Кирилло-Белозерский музей будет развивать культуру и туризм с коллегами из Китая

Кирилло-Белозерский музей-заповедник намерен расширить сотрудничество с Китаем в сфере культуры и туризма. Об этом журналистам сообщили в музее по итогам приезда в заповедник и его филиал, Музей фресок Дионисия, делегации КНР во главе с советником-посланником посольства республики в России Фэн Литао.





Дипломат отметил, что «Россия вызывает огромный интерес у китайских туристов». Большой популярностью, по его словам, пользуется круиз по Волге.





«Наша молодежь, наше новое поколение в настоящее время особенно интересуется культурой, поэтому увидеть самый крупный в мире православный монастырь им будет действительно полезно», — приводит ТАСС заявление дипломата.





Советник-посланник добавил, что если раньше мешала пандемия, то теперь Китай вошел в нормальный ритм и готов к знакомству с культурой России.





Гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов и глава Кирилловского округа Андрей Тюляндин встречали гостей в Кириллове. Монастырь-крепость впечатлил участников делегации. Литао отметил, что было бы хорошо видеть в продаже каталоги и путеводители на китайском языке.









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