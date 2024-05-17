Башмет, Мацуев и Абдразаков дали концерт на Великой Китайской стене

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, пианист Денис Мацуев и оперный певец Ильдар Абдразаков выступили на Великой Китайской стене. Концерт прошел под открытым небом, рядом с участком в пригороде Пекина.





По данным ТАСС , с российскими артистами выступили известные китайские коллеги. Зрители увидели певицу Инь Сюмэй и скрипача Ла Чаовэня. Программа концерта состояла из музыкальных произведений российских и китайских композиторов. Музыканты исполнили сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Люй Цимина, Инь Чэнцзуна и других.





Публика бурно аплодировала артистам после каждого выступления. Особенно бурной реакции зрителей удостоилось виртуозное исполнение Мацуевым фрагмента из концерта «Желтая река» китайского композитора Инь Чэнцзуна. Жители КНР на трех языках выражали пианисту свое восхищение. Возгласы звучали на китайском, английском и русском.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства