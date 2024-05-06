Стас Михайлов рассказал, когда завершит карьеру

Стас Михайлов рассказал, когда завершит карьеру

06.05.2024

Народный артист Стас Михайлов ответил на вопрос, когда он завершит музыкальную карьеру. Певца цитирует издание «Аргументы и факты».

«Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене?» — отметил Михайлов.

Певец отметил, что не будет покидать сцену, пока чувствует себя в хорошей артистической форме.

Ранее он выступил на концерте в честь своего 55-летия. Артиста раскритиковала певица Алла Пугачева. Михайлов в свою очередь отметил, что артистка не смогла достойно покинуть сцену.