Стас Михайлов рассказал, когда завершит карьеру

Народный артист Стас Михайлов ответил на вопрос, когда он завершит музыкальную карьеру. Певца цитирует издание «Аргументы и факты».





«Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене?» — отметил Михайлов.





Певец отметил, что не будет покидать сцену, пока чувствует себя в хорошей артистической форме.





Ранее он выступил на концерте в честь своего 55-летия. Артиста раскритиковала певица Алла Пугачева. Михайлов в свою очередь отметил, что артистка не смогла достойно покинуть сцену.