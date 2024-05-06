В Абхазии при поддержке Минкультуры России поставят «Отцы и дети»

Премьера спектакля запланирована на декабрь.
Киноленту «Тем больше наша слава. Халхин-Гол» покажут на канале AIST Global 9 Мая.
Во время концерта музыкант высказал предположение о том, что произойдет в мире в будущем.
Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек.
Премьера спектакля запланирована на декабрь.
Киноленту «Тем больше наша слава. Халхин-Гол» покажут на канале AIST Global 9 Мая.
Во время концерта музыкант высказал предположение о том, что произойдет в мире в будущем.
Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек.
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06.05.2024