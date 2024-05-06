В Абхазии при поддержке Минкультуры России поставят «Отцы и дети»

06.05.2024

В Абхазии при поддержке Минкультуры России поставят «Отцы и дети»
В Государственном русском театре драмы Абхазии имени Ф.А. Искандера поставят спектакль по роману «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Инициативу поддержало Министерство культуры России.

Начало работы над постановкой намечено на осень.

«Режиссер — Егор Равинский, выпускник театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Российского института театрального искусства — ГИТИС», — передает слова гендиректора театра Искандера в Сухуме Ираклия Хинтба.

Премьера спектакля запланирована на декабрь.


Фото: pixabay.com